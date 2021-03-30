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STRAW’UN AÇIKLAMALARINA İŞÇİ PARTİSİ’NDEN TEPKİ

İngiltere eski dışişleri bakanı Jack Straw’ın Kıbrıs’a ilişkin açıklamalarına, eskiden mensup olduğu İngiltere İşçi Partisi yetkililerinden tepki geldi.

30 Mart 2021 Salı 13:01
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STRAW’UN AÇIKLAMALARINA İŞÇİ PARTİSİ’NDEN TEPKİ

Haravgi ve diğer gazeteler, İngiltere’nin eski dışişleri bakanlarından Jack Straw’un Kıbrıs’ta iki devletli çözüm lehine yaptığı açıklamalara İşçi Partisi yetkililerinden tepki geldiğini yazdı.
Habere göre, İşçi Partisi Kuzey Londra Milletvekili Pambos Haralombus ve parti yetkililerinden Fabian Hamilton, Straw’un partinin bir üyesi olmadığını ve açıklamalarının partiyi temsil etmediğin belirtti.
Haralambus ve Hamilton açıklamalarında ayrıca, partinin Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünü desteklediğini de vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Jack Straw
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