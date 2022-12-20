“Streptokok A” Güney Kıbrıs'ta!

Güney Kıbrıs’ta 4 yaşındaki bir çocuğun “Streptokok A” teşhisiyle Makarios Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ve durumunun ciddi olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ilk “Streptokok A” vakasının görülmesi üzerine alarma geçen Sağlık Bakanlığının İsrail’den getirttiği enfeksiyon hastalıkları uzmanı çocuk doktorunun çocuğun durumunu takip etmekte olduğunu yazdı.

Gazete, sağlık durumunun gidişatının değerlendirilmesinin ardından, çocuğun yurt dışına götürülmesine gerek olup olmadığına karar verileceğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde, “Streptokok A” teşhisi konulan çocuğun 4 buçuk yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve entübe edildiğini yazdı.