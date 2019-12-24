Strovolos'da 4 araç kundaklandı

Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolos semtinde bir apartmanın park yerinde bulunan 4 aracın, dün sabaha yakın, muhtemelen kundaklama sonucu yakıldığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Rum polisinden elde ettiği bilgilere dayanarak, yangının, yakıcı bir maddenin kullanılması sonucu araçlardan birinde başladığını, ardından diğerlerine sıçradığını yazdı.
Habere göre, apartman sakinleri yangından kaynaklı solunum problemleri yaşadı.
Kundaklama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis olayla ilgili araştırma başlattı.
Son Güncelleme: 24.12.2019 16:19