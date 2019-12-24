Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış aylarında kese yapmayın!
Kış aylarında kese yapmayın!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...

Strovolos'da 4 araç kundaklandı

24 Aralık 2019 Salı 16:13
Strovolos'da 4 araç kundaklandı

Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolos semtinde bir apartmanın park yerinde bulunan 4 aracın, dün sabaha yakın, muhtemelen kundaklama sonucu yakıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum polisinden elde ettiği bilgilere dayanarak, yangının, yakıcı bir maddenin kullanılması sonucu araçlardan birinde başladığını, ardından diğerlerine sıçradığını yazdı.

Habere göre, apartman sakinleri yangından kaynaklı solunum problemleri yaşadı.

Kundaklama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Son Güncelleme: 24.12.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
GüneyGündemHaberAraç4Strovolos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta polis aleyhinde 287 şikayet yapıldı
Güney Kıbrıs'ta polis aleyhinde 287 şikayet yapıldı
Kiprianu: ‘Bu zor zamanlarda Yunanistan ve Kıbrıs’ın bir bütün olmaları gerek’
Kiprianu: ‘Bu zor zamanlarda Yunanistan ve Kıbrıs’ın bir bütün olmaları gerek’
Güney Kıbrıs’a yeni bir düzensiz mülteci dalgası ulaştı
Güney Kıbrıs’a yeni bir düzensiz mülteci dalgası ulaştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim