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Sürat teknesi çarpması sonucu ölüm

Alithia gazetesi ise haberinde, Rum polisinin dün öğlen saatlerinde, Oroklini deniz bölgesi içerisinde yaralı bir kişi olduğuna dair bir ihbar aldığını yazdı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:47
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Sürat teknesi çarpması sonucu ölüm

Alithia gazetesi ise haberinde, Rum polisinin dün öğlen saatlerinde, Oroklini deniz bölgesi içerisinde yaralı bir kişi olduğuna dair bir ihbar aldığını yazdı.

İhbarın ardından Rum Liman ve Deniz polisinin bölgeye gittiğini ve 40 yaşındaki Stelios Arhondos isimli şahsı deniz içerisinde ciddi şekilde yaralanmış olarak tespit ettiğini kaydeden gazete, adamın kıyıya çıkarılmasının ardından hemen Larnaka Hastanesine kaldırıldığını, fakat hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Adamın bölgeye balık avlamak için gittiğini ve kendisine sürat teknesinin pervanesinin çarptığının tespit edildiğini kaydeden gazete, sürat teknesine emare olarak el konduğunu, sahibi için de tutuklama emri çıkarıldığını ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Sürat Teknesi
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