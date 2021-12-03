Künye
Kıbrıs 19
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Suriyeli Şahıs Aranıyor

Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan beri kayıp olan iki Rus kadının arama çalışmaları çerçevesinde polis tarafından aranan Suriyeli şahsın ismi ve fotoğrafı basına verildi. 

03 Aralık 2021 Cuma 12:47
138 Okunma
Suriyeli Şahıs Aranıyor
banner108

Fileleftheros gazetesi Rum polisinin, bir süredir kayıp olan  Alraeesi Khaiat (43) ve Maria Gazibagandova (33) isimli iki Rus kadını bulma araştırmaları çerçevesinde daha önce 32 yaşındaki Suriye asıllı bir kişiyi tutukladığını anımsatırken polisin dün yeniden, iki kadının en son görüldüğü Aşağı Amiandu’daki yazlık evde yeniden, bu kez ise Suriyeli tutuklu ile araştırma yaptığını yazdı.

Gazete polisin ayrıca olayla ilgili olarak 23 yaşındaki Omran Hamadai isimli Suriyelinin de arandığını duyurduğunu belirtti. 

Suriyeli şahsın fotoğrafına da yer verilen haberde, Omran Hamadai isminin polise, tutuklu olan 32 yaşındaki Suriyeli tarafından verildiği de ifade edildi. 

Gazete bahse konu aranan şahısla ilgili araştırmaların sonuç vermediğini bu nedenle KKTC’ye kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu yazdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs Koronavirüsle Mücadelede Önlemleri Arttırdı
Güney Kıbrıs Koronavirüsle Mücadelede Önlemleri Arttırdı
Güney, önlemleri artırdı!
Güney, önlemleri artırdı!
77 Yaşındaki Hastanın Takside Ölmesi İnfiale Neden Oldu
77 Yaşındaki Hastanın Takside Ölmesi İnfiale Neden Oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim