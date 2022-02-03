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Suudi Arabistan ile Güney Kıbrıs Arasında Askeri Alanda İşbirliği

Suudi Arabistan Genel Kurmay Başkanı Fayyad El Ruvayli, Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulundu.

03 Şubat 2022 Perşembe 14:07
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Suudi Arabistan ile Güney Kıbrıs Arasında Askeri Alanda İşbirliği
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Alithia ve diğer gazeteler, Suudi Arabistan Genel Kurmay Başkanı Fayyad El Ruvayli’nin RMMO Komutanı Dimokrtios Zervakis’in davetlisi olarak Güney Kıbrıs’ta iki günlük temaslar gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, Ruvayli’nin, dün ve önceki gün gerçekleştirdiği ziyareti çerçevesinde ilk olarak RMMO Komutanı Zervakis’le biraraya geldiğini, görüşmede RMMO’nun operasyon gücü ve göğüs germesi gereken sorunların, bölgesel konuların ve karşılıklı işbirliğinin ele alındığını belirtirken daha sonra ise iki ülkenin askeri heyetlerinin görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ruvayli’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis’le de görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan gazete, konuya ilişkin Rum Savunma Bakanı Petridis’in açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Petridis, “Suudi Arabistan’la, savunma bakanlığı ve RMMO arasında yeni bir işbirliği imkanının doğduğunu” iddia ederek “Yeni bir işbirliği başlıyor ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri başkanının ziyaretinin sebebi de budur. Çok yakında imzalayacağımız bir işbirliği memorandumu mevcut” şeklinde konuştu.

Petridis, “Birleşik Arap Emirliklerinden sonra şimdi de bu yeni işbirliği ete kemiğe bürünüyor” ifadelerini kullandı.

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