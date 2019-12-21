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Sydney’de ele geçirilen büyük miktardaki uyuşturucu ile ilgili Güney Kıbrıs’ta bir kişi tutuklandı

21 Aralık 2019 Cumartesi 14:19
Sydney’de ele geçirilen büyük miktardaki uyuşturucu ile ilgili Güney Kıbrıs’ta bir kişi tutuklandı

Rum Narkotik Şube polislerinin, Avustralya’nın Sydney kentinde geçtiğimiz Salı günü ele geçirilen ve Güney Kıbrıs bağlantılı olan 645 kilo uyuşturucu olayının ardından, Güney Kıbrıs’ta ilk tutuklamayı gerçekleştirdiği belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, dün akşam, Limasol sakini 30 yaşındaki bir kişiyi, olayın şüphelisi olarak tutukladığını yazdı.

Hap türü uyuşturucunun, bir konteynerde, mangalların altına gizlenerek, Limasol Limanı’ndan, önce Singapur, ardından da Sydney’e gönderildiğini anımsatan gazete; tutuklanan kişinin, Güney Kıbrıs’tan Avustralya’ya mangal ithal eden şirketle alakalı olduğunu belirtti.

Gazete, polis makamlarının ikinci bir tutuklamayı ihtimal dışı bırakmadığını yazdı.

Habere göre, 30 yaşındaki kişi, bugün mahkemeye çıkarılacak.

Anahtar Kelimeler:
Rum Narkotik Şube PolisleriAvustralyaSydneyGüney KıbrısTutuklamaHaber
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