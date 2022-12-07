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Tabanca ve bıçaklı saldırı, soygun ve yaralama

Baf’ta Arap uyruklu bir grup, yine Arap uyruklu başka bir grubun ikamet ettiği evi bastı ve iki kişiyi yaraladı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 12:04
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Tabanca ve bıçaklı saldırı, soygun ve yaralama



Alithia’nın haberine göre önceki gece Baf’ta meydana gelen olayda 8 kişiden oluşan grup, 18-25 yaşlarındaki 6 kişinin ikamet ettiği apartman dairesini bastı. Birinin saldırgan grup mensuplarının yüzlerini gizlemedikleri, birinin elinde tabanca, birinin elinde bıçak, diğerinin ellerinde sopalar olduğu kaydedildi.

Habere göre kapıyı zorla açan saldırganlar hedef aldıkları evdeki 20 yaşındaki kişiyi omzundan bıçakladı, 24 yaşındaki bir başka kişiyi de avuç içinden yaraladı, 600 Euro değerindeki iki cep telefonu ile 500 Euro’yu alarak olay yerinden uzaklaştı.

İki yaralının hastaneye kaldırıldığı, suç işlemek için teşekkül oluşturma, silahlı soygun, ruhsatsız ateşli silah ve bıçak taşıma ve yaralama soruşturması başlanan Baf polisinin 8 saldırgandan biri hakkında tutuklama emri çıkardığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
BAFYaralamaSoygunSaldırıTabanca
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