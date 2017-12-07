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Tajani Güney Kıbrıs ziyaretini değerlendirdi

AP Başkanı Antonio Tajani yarın Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde değerlendirmede bulundu...

07 Aralık 2017 Perşembe 12:06
Tajani Güney Kıbrıs ziyaretini değerlendirdi
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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani yarın Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde değerlendirmede bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, AP Başkanı Antonio Tajani’nin Güney Kıbrıs ziyareti sebebiyle dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in güvenlik ve istikrarına sağladığı katkıya dikkat çektiğini yazdı.

Tajani açıklamasında, “Kıbrıs sorununa, AB ilkelerine dayanan, yeniden birleşmeyi sağlayacak bir çözüm bulunması çabalarında Kıbrıs’ın ve halkının yanında olduğunu” ifade etti.

Gazete, Tajani’nin yarınki temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve diğer Rum yetkililerle görüşeceğini hatırlattı.

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