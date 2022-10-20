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Taksim Stadıyla ilgili gelişmeler Rum Yönetimini endişelendirdi!

Lefkoşa bölgede bulunan Taksim Stadı’nın yeniden düzenlenerek Çetinkaya Futbol Takımı’nın kullanımına verilmesi Rum hükümetini endişelendirdi. Rum tarafının özellikle BM’nin bu konudaki tutumundan rahatsız olduğu iddia edildi.

20 Ekim 2022 Perşembe 10:59
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Taksim Stadıyla ilgili gelişmeler Rum Yönetimini endişelendirdi!



Sahanın statüsünün değişmesinin söz konusu olmadığını, bölgenin, ara bölge içerisinde ve UNFICYP’in kontrolünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi: “Lefkoşa BM’nin Tutumundan Endişeli – Çetinkaya Stadı’ndaki Çalışmalar Konusunda Taahhütler Verilmesine Rağmen Endişeler Var” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, KKTC makamlarının Taksim Stadı’nda yürüttüğü çalışmalar konusunda BM’nin takındığı tavrın Rum hükümetinde endişe yarattığını yazdı.

Sahanın ara bölgede bulunduğunu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı olduğunu” iddia eden gazete, Rum hükümetinin, şu ana kadar resmi bir açıklama yapmamasına karşın endişe ve düşüncelerini BM’ye sözlü ilettiğini, duyulan bu memnuniyetsizliğin BM’nin daha üst makamlarına da iletileceğini vurguladı.

Gazete haberinin devamında, UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamaya yer verdi.

Sıddık açıklamasında, “Sahanın statüsünün değişmesinin söz konusu olmadığını, aksi yönde yapılan iddia ve söylemlerin yanlış ve aldatıcı olduğunu” ifade etti.

"Sahanın, tıpkı eskiden olduğu gibi, futbol maçları için kullanılacağını, ara bölgedeki statüsünün korunması ve devamı için ise sıkı kuralların uygulanacağını” belirten Sıddık, “Bölgenin, ara bölge içerisinde ve UNFICYP’in kontrolünde kalmaya devam edeceği” iddiasında da bulundu.

Gazete haberinin devamında, EDEK ve Çevreciler Hareketi’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ve konunun çeşitli Kıbrıs Türk gazetelerinde nasıl yer aldığın da yer verdi.

EDEK’ten yapılan açıklamada, Rum hükümetinin “sistematik kışkırtmalar karşısında sessiz kalınamayacağı, işgal rejimine yönelik siyasi ve ekonomik önlemlerin alınması gerektiği” ifade edildi.

“Maraş, Strovilya (Akyar) ve Denya’da olanların şimdi de ara bölgedeki Çetinkaya stadında yaşanmakta olduğu” iddia edilen açıklamada, bu gelişmelerin sebebinin ise BM ve Rum hükümetinin “bu kışkırtmalar karşısında yetersizliği kalması olduğu” öne sürüldü.

Haber Haravgi'de “UNFICYP: Çetinkaya Stadının Statüsü Değişmiyor”; Alithia'da “UNFICYP Çetinkaya Stadının Kullanımı Konusunda Ne Diyor – Bölgenin Ara Bölge İçerisinde Kalmaya Devam Ettiğini Netleştiriyor”;

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