Talat’ın açıklamaları Kiprianu ile Prodromu arasında tartışmalara yol açtı

KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Berlin’deki üçlü zirve konusunda kendisine söylediği şeylere ilişkin açıklaması, Rum iç siyasetinde tartışma yarattı.

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün yaptığı yazılı açıklamada, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın açıklamasının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in izlediği tutum konusundaki endişelerini daha da arttırdığını vurguladığını yazdılar.

Kiprianu açıklamasında, Talat’ın açıklamalarının, Rum hükümetinin iddia ettiği gibi “sadece basında yer alan açıklamalar olmadıklarını” belirterek, Anastasiadis’in muhalefette savunduğu şeffaflık ilkesini başkanlığında da ortaya koyması gerektiğinin altını çizdi.

Anastasiadis’in Türkiye’nin politikalarına kendini kaptırmaması ve yapıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Kiprianu, “üçlü zirvede ve devamında gayrı resmi konferansta müzakerelerin yeniden başlayabilmesi konusunda uzlaşıya varılmasının ne kadar önemli olduğunun anlaşılması gerektiğini” belirtti.

Gazete, Kiprianu’nun açıklamalarına ise Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’dan yanıt geldiğini yazdı.

Habere göre Prodromu yazılı açıklamasında, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri ve Kıbrıslı Türk liderle işbirliği yapmaya ve bizzat kendisinin önerdiği Berlin görüşmesine hazır olduğunu öne sürdü.

Prodromu, “Türk tarafı ve özellikle Türkiye’nin de kendileri gibi siyasi bir iradeyi ortaya koymasını, önceki dönemde ortaya koydukları tezlerden vazgeçmesini ve Eylül ayında Lute’la yapılmış olan görüşmelerde olduğu gibi, bu sefer de çabayı sabote etmemesini umut ettiklerini” söyledi.

Prodromu ayrıca, Anastasiadis ve Kıbrıs Rum tarafının “ülkeyi Türk işgalinden kurtaracak kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm amacıyla özlü müzakerelerin yeniden başlamasını istediği” iddiasını da yineledi.