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Tansu Cidan cinayeti

 Kıbrıslı Türk Tansu Cidan’ın (41) Güney Kıbrıs'taki Merkezi Cezaevi’nde dövülerek öldürülmesi olayına ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

01 Kasım 2022 Salı 10:33
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Tansu Cidan cinayeti



Fileleftheros gazetesi, cinayet faillerinin Cidan’ı öldürme sebebinin henüz bilinmediğini yazdı.

Polisin, cinayetin işlendiği geçtiğimiz Cuma gününden itibaren ifade toplamaya başladığını ve olayla ilgili görülen sekiz kişinin ifadesine başvurduğunu belirtti.   

Tüm bu alınan ifadelere karşın, nihai bir sonuca neden olacak yeterli kanıtın ortaya çıkmadığını kaydeden gazete elde ettiği bilgilere dayanarak cinayet nedenine yönelik uyuşturucu, silah ve borç gibi çeşitli bilgilerin bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde, Rum Merkezi Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’un 1’i çavuş, 5’i gardiyan olan toplam 6 cezaevi personelinin olayla ilgili açığa alındığına dair açıklamasına da yer verdi.

Habere göre, Aristotelus açıklamasında ayrıca doğrudan cinayet ile ilgili olmayan konularla ilgili 4 kişinin de açığa alındığını ifade etti.

Alithia gazetesine göre, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku dün bir etkinliğin ardından yaptığı açıklamada idari araştırmanın tamamlandığını ve kendisinin Merkezi Cezaevi Müdürü tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

Draku, 5 gardiyan ile 1 çavuşun açığa alınması yönünde önerinin sunulduğunu, yapılan incelemelerde ve tanıklıklar neticesinde cezaevinde devriye gezme konusunda yanlışlıkların ve ihmalkarlığın tespit edildiğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Lefkoşa Rum Polisi tarafından teslim alınan kamera kayıtlarının cinayetin faillerinin belirlenmesinde belirleyici olmasının da beklendiğini yazdı.

Habere göre açığa alınan gardiyanlar arasında olayı, Ay.Demet polisine aktaran kişi de bulunuyor.

Gazete, Rum Merkezi Cezaevi’ndeki şapelde ayin sırasında papaz tarafından kullanılan bıçağın birkaç gün önce çalındığının tespit edildiğini, Cidan’a yapılan otopside kesici bir cisimle yaralandığının da belirlendiğini yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, Cidan’ın öldürülmesi “silahının”,  tutukluların kullandığı vantilatörden geliyormuş gibi görünen metal parçası ile tahta masa ayaklarının olduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete, tahta masa ayaklarının, cinayetin işlendiği koğuşun çeşitli yerlerinde, metal parçanın ise dün tespit edildiğini belirtti.

Habere göre, olayla ilgili 8 şüpheliden 3’ü; başlarında Türk tutuklu olmak üzere doğrudan cinayete karıştığı görülüyor.

Gazete diğer 5’inin ise 41 yaşındaki dövüldüğü sırada aynı koğuşta yer aldığını ve mantıken sesleri duyduğunu yazdı.

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Tansu Cidan
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