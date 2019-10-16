Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Taraflar üçlü zirve için Guterres'i bekliyor

Rum basını, Kıbrıs'ta tarafların üçlü zirve konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i beklediklerini yazdı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:58
Taraflar üçlü zirve için Guterres'i bekliyor

Politis gazetesi, Kıbrıs’taki tarafların, üçlü zirve konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i beklediklerini, Guterres’in tüm taraflar için uygun olan tarihi belirleme yönünde çalıştığını yazdı.

Türkiye’nin, üçlü zirveye, arkasından beşli gayrı resmi konferansın yapılması koşuluyla onay verdiğini öne süren gazete, “üçlü görüşmenin Paris’te yapılması düşüncesine Türk tarafının sıcak bakmamasından ötürü Cenevre’de yapılmasının olası olduğunu” vurguladı.

Gazete, varılan uzlaşıya göre Aralık ayında gayrı resmi beşli konferansın yapılmasının planlandığını iddia ederek, buna karşın şu an için yapılmasına kesin gözüyle bakılamayacağını öne sürdü.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin “çözüm temeli olarak, bir tür konfederasyona denk gelecek şekilde desantralize federasyon şekli önermekte kararlı olduğu” iddiasını da aktardı

banner22
Son Güncelleme: 16.10.2019 12:05
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberGuterresZirveTaraflar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2019-10-16 12:05:48

en kötü anlaşma bugünkü durumdan iyidir.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Güneyde düşen yıldırım yangına neden oldu
Güneyde düşen yıldırım yangına neden oldu
Sahte pasaportla çıkış yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı
Sahte pasaportla çıkış yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı
ENI-TOTAL Konsorsiyumu Sondaj Programına Devam Edecek
ENI-TOTAL Konsorsiyumu Sondaj Programına Devam Edecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim