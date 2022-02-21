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Tarım ve hayvancılığa 37 milyon Euro

Güney Kıbrıs’ta, Tarımsal Kalkınma Planı çerçevesinde bu yıl (2022) tarım ve hayvancıya 37 milyon Euro aktarılacağı bildirildi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:20
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Tarım ve hayvancılığa 37 milyon Euro
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Fileleftheros’un haberine göre, 37 milyon Euro, tarım ve hayvancılıkta modernizasyon ve rekabet gücünü artırma yanında 2021 yazında çıkan yangından zarar gören çiftçilere maddi destek için harcanacak. Plan kapsamında 5 milyon Euro’luk kaynak da tarım-hayvancılık sektöründeki gençlerin desteklenmesi ve gençlerin bu sektöre katılımının sağlanmasına ayrıldı.

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