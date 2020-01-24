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Tasarruflarında tabanca, uyuşturucu ve eski eser bulunan iki Rum tutuklandı

Tasarruflarında tabanca, uyuşturucu ve eski eser bulunan 31 ve 39 yaşındaki iki Rum’un, önceki gün tutuklandığı bildirildi.

24 Ocak 2020 Cuma 17:39
Tasarruflarında tabanca, uyuşturucu ve eski eser bulunan iki Rum tutuklandı

Tasarruflarında tabanca, uyuşturucu ve eski eser bulunan iki Rum tutuklandı.

Alithia gazetesi, Baf’ta meydana gelen olayda, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, söz konusu iki şahsın kaldığı eve baskın düzenlediğini ve naylon poşet içerisinde bir miktar metamfetamin türü uyuşturucu, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir valiz içerisinde iki adet eski eser niteliği taşıyan obje bulduğunu yazdı.

Haberde, şahısların Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde 4’er günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TabancaUyuşturucuBAF
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