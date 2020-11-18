Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından 258 adet av fişeği çıktı
Aracından 258 adet av fişeği...
10 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırı iddiası
10 Yaşındaki çocuğa cinsel saldırı...
Tecavüz etmekle suçlanıyor
Tecavüz etmekle suçlanıyor
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 yıl hapis cezası
1 yıl hapis cezası

"Tatar aramızdaki samimiyete gölge düşürdü"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını reddetti.

18 Kasım 2020 Çarşamba 13:15
803 Okunma
"Tatar aramızdaki samimiyete gölge düşürdü"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını reddetti.

Rum gazeteleri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yapmış olduğu konu hakkındaki yazılı açıklamasına yer verdiler.

Alithia gazetesi,  gayri resmi 5’li konferansın toplanması perspektifiyle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ziyaretinin 27 Kasım için planlanırken; Anastasiadis’in dün bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “doğru söylememekle” suçladığını ve BM Genel Sekreterin inisiyatifi ışığında, Tatar’ın gerekçelerine ilişkin şüphelerini de dile getirdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Tatar’ı “doğru söylememekle” suçlayarak, sadece iki devlete dayalı çözümü ret etmediğini; ayrıca uluslararası düzeyde hiç kimsenin böyle bir çözümü kabul etmesinin de söz konusu olmadığından bahsettiğini kaydetti.

"Tatar aramızdaki samimiyete gölge düşürdü"

Anastasiadis, Cumhrubaşkanı Tatar’ın söylediklerinin, “Kıbrıs’ın iyiliği için aralarında olması gereken samimiyeti şüpheye düşürdüğünü” savundu.

Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığı görüşme boyunca, bulunulabilecek çözümün sadece ve yalnızca Doruk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi kararları, AB ilke ve değerleri temelinde olduğu şeklindeki görüşünü dile getirdiğini söyleyen Anastasiadis, Tatar’ın, gerçekleştirdikleri görüşmede, iki devlete dayalı çözümü dile getirdiği zaman bunu ret etmekle kalmadığını,  daha önce de ifade ettiği gibi uluslararası düzeyde, BM ve özellikle AB’de hiç kimsenin böylesi bir çözümü kabul etmesinin söz konusu olmadığını dile getirdiğini ve argümanlarla tartıştığını ifade etti.

Rum Liderden çağrı!

Anastasiadis açıklamasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tatar’a “Kıbrıs sorununa adil, işlevsel ve kalıcı bir çözümün, çarpıtmalarla değil gerçek bir siyasi irade ve Kıbrıs halkının, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların yararına, Doruk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi kararları, görüşmelerde sağlanan görüş birlikleri, BM Genel Sekreterin çerçevesi, AB ilke ve değerleri  temelinde olacağının farkında olmaları” çağrısında da bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumlar'ın 'tanınma' endişesi!
Rumlar'ın 'tanınma' endişesi!
Korona ‘skandalı’ ortaya çıkardı
Korona ‘skandalı’ ortaya çıkardı
ALTIN PASAPORT PROGRAMININ SONLANDIRILMASININ MALİYETİ 600 MİLYON EURO
ALTIN PASAPORT PROGRAMININ SONLANDIRILMASININ MALİYETİ 600 MİLYON EURO
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim