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Tedbirlere Güney Kıbrıs dahil edilmedi

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Çin’de temaslarda bulunduğu bildirildi...

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:48
Tedbirlere Güney Kıbrıs dahil edilmedi
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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Çin’de temaslarda bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Şilluris’in Çin temasları çerçevesinde, Şangay Halk Kongresi Başkanı Yin Yi Cui ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre Yi Cui, Şilluris ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Çin ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaparak, iki ülke arasındaki turizm ve eğitim alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini söyledi.

Gazete, Şilluris’in bugün de Guangzhou kentine geçeceğini yazdı.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ’NDEN GÜNEY KIBRIS’TAKİ TAŞINMAZLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu arada, Alithia gazetesi ise, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan’ın, Çin’in dış ülkelere sermaye akışını önlemek için tedbir almasının, Güney Kıbrıs’ı etkilemeyeceğini açıkladığını yazdı.

Haberde, Çin’in, ulusal sermayenin, yatırımlar aracılığıyla dış ülkelere akmasını önlemek için bir dizi tedbir aldığı ancak bu tedbirlere Güney Kıbrıs’ın dahil edilmediği belirtildi.

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Son Güncelleme: 27.11.2017 12:57
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