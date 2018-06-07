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Tehlike olmadığına dair Rus güvencesi verildi

Şilluris’in Rus Büyükelçi’yle görüşmesinin gündeminde Akkuyu vardı...

07 Haziran 2018 Perşembe 12:27
Tehlike olmadığına dair Rus güvencesi verildi

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün makamında kabul ettiği Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’e, Rum Meclisi’nin Akkuyu’da nükleer santral inşa edilmesi konusundaki endişelerini yinelediği belirtildi.

Politis gazetesi, “Rusya Karardan Rahatsız” başlıklı haberinde, görüşmeyi Rus Büyükelçi’nin talep ettiğini yazdı. Habere göre, Rus Büyükelçi, Rum Meclisi’nin kısa zaman önce oy birliğiyle almış olduğu ve Rusya Federasyonu’na projenin hayata geçirilmesine dair tutumunu bir kenara koyma konusunda çağrıda bulunduğu karardan duyulan rahatsızlığı iletti.

Osadchiy’nin, nükleer santralin riski olmadığına dair Rus güvencelerini yinelediğini yazan gazete, Şilluris’in ise buna yanıtında, Rum Meclisi’nin diğer sebeplerin yanı sıra, yapım aşamasındaki santralin “Kıbrıs” kıyılarına olan yakınlığından ötürü endişelerinin sürdüğünü yazdı. Şilluris’in, bir inşaat mühendisi olarak, projenin riskleri olduğuna dair şahsi görüşünü de dile getirdiği kaydedildi.

Osadchiy’nin buna yanıtında, Rum milletvekillerinin görüşlerini ve endişelerini Moskova’ya ileteceğini dile getirdiğini kaydeden gazete, Şilluris’in ise daha sonra sosyal paylaşım sitesi twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, Osadchiy’e gerek kendisi, gerek Meclis üyelerinin Akkuyu’da nükleer santral inşa edilmesi konusundaki endişelerini bir kez daha yinelediğini yazdığını ekledi.

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