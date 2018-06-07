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Tek suçu aç olduğu için yemek çalmak!

Fırın makarnası ve pirzola çalan siyasi sığınmacı tutuklandı. 5 yaşındaki çocuğu ise çocuk evine gönderildi…

07 Haziran 2018 Perşembe 12:47
Tek suçu aç olduğu için yemek çalmak!

Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınmacı statüsünde olan ve son iki aydır, iş bulmadığı gerekçesiyle ödeneği kesilen Fas uyruklu bir kadın dün çıkarıldığı Rum mahkemesince tutuklandı, beş yaşındaki çocuğu ise çocuk evine gönderildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs için utanç denecek bir olayın daha yaşandığını ve beş yaşındaki bir çocuğun annesi, Fas uyruklu bir kadının, Güney Lefkoşa’da oturduğu mahalledeki bir evin buzdolabından yiyecek çaldığı için tutuklandığını yazdı.

Gazete, söz konusu kadının iş bulması gerektiği yönünde uyarılara karşın çalışmadığı için 2 ay önce devletten aldığı yardımın kesildiğini belirterek, kadının girdiği evin buzdolabından değeri 5 Euro olan bir domuz pirzolası ve 15 Euro değerindeki plastik saklama kabındaki pişmiş fırın makarnasını çaldığı için şikayet edilmesinin ardından dün tutuklandığını vurguladı.

Habere göre, 29 yaşındaki kadın hakkında, çaldığı “servetin” bulunması için arama başlatılacak olması sebebiyle 2 günlük tutukluluk kararı çıkarılırken, kadının 5 yaşındaki çocuğu ise kendisinden alınarak çocuk bakım evine gönderildi. 

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