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Tekke Bahçesi’ndeki kazı çalışmalarında üç Rum’a ait kalıntılara ulaşıldığı bildirildi

07 Aralık 2019 Cumartesi 17:25
Tekke Bahçesi’ndeki kazı çalışmalarında üç Rum’a ait kalıntılara ulaşıldığı bildirildi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi’nde yaptığı kazı çalışmalarında üç Rum’a ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Komitenin bölgedeki kazı çalışmalarının gelişme halinde olduğunu ve bölgede 5 Rum kaybın kalıntılarının arandığını yazdı.

Gazete, Tekke Bahçesi’ndeki kazı çalışmalarının Ekim ayında başladığını ve devam ettiğini; ancak bölgedeki yapılaşma nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü kaydetti.

Haberde, Lapta’da Şubat ayında başlatılan kazı çalışmalarının da devam ettiği ve iki kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldığı da belirtilerek, diğer kazı çalışmalarının gidişatına dair bilgiler verildi.

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Kayıp Şahıslar KomitesiTekke BahçesiLEFKOŞAKazı çalışmalarıRumKalıntılarHaberGündemKıbrıs
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