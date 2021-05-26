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Teknede 48’i Küçük Çocuk Toplam 54 Kişi Bulunuyordu

Greko Burnu açıklarında bekleyen ve içerisinde 102 Suriyeli mültecinin bulunduğu teknenin, dün Protara’daki Agios Nikolaos balıkçı barınağına götürülmesine karar verildiği haber verildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:47
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Teknede 48’i Küçük Çocuk Toplam 54 Kişi Bulunuyordu

Teknenin geçen Perşembe günü Greko Burnu’nun 14 deniz mili kuzeydoğusunda tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi, teknenin ilk önce Larnaka’ya götürülmesine karar verildiğini fakat daha sonra mültecilerin polis takibi altında teknede kaldıklarını belirtti.
Teknenin dün de Protara’daki balıkçı barınağına götürülmesine karar verildiğini yazan gazete, mültecilerin gerekli kontrollerin ardından Purnara’daki göçmen kabul merkezine götürüleceklerini kaydetti.
Gazete teknede 34 erkek, 20 kadın ve 48 küçük çocuk bulunduğunu ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Greko BurnuProtaraAgios Nikolaos
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