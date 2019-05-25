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Telefonlar Haziran Sonu İtibarıyla İki Tarafta Da Çalışabilecek

25 Mayıs 2019 Cumartesi 12:49
Telefonlar Haziran Sonu İtibarıyla İki Tarafta Da Çalışabilecek
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Cep telefonlarının Ada’nın tamamında kullanılabilmesi konusunda var olan engellerin, Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan gizli toplantı sonrasında aşıldığı ve roamingin Haziran sonu itibarıyla işleyebileceği haber verildi.

Politis “Kıbrıs’ın Tamamında Cep Telefonlarına Sinyal… Haziran Sonuna Kadar İki Tarafın Şebekeleri Arasında Roaming” başlığıyla manşete çektiği haberinde, KKTC’deki Telsim ve Turkcell ile Rum tarafındaki Cyta ve MTN şirketlerinin birkaç hafta içerisinde abonelerine bağlantı hizmeti vermeye hazır olacağını yazdı.

Roaming meselesindeki teknik ve diğer engellerin aşıldığı ve Haziran sonu itibarıyla cep telefonu bağlantılarının mümkün olabileceği bilgisini hem KKTC hem de Rum siyasi çevrelerine teyit ettirdiğini belirten gazete, 4 şirketin, roaming uygulanabilmesi için İsviçre’deki telekomünikasyon merkezi ile ayrı ayrı anlaşma yapacağını belirtti. 
 

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BAŞKANLIK SARAYI’NDA GİZLİ TOPLANTI
Habere göre, Cyta ve MTN isimli Rum servis sağlayıcı şirketler, Rum Hukuk Dairesi’nin 2015 tarihli görüşüne atıf yaparak, KKTC’deki şirketlerle işbirliği yapmaları durumunda haklarında cezai işlem başlatılmayacağına dair Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten teyit istemişlerdi. Yaklaşık bir ay önce Rum Başkanlık Sarayı’nda çok gizli bir toplantı yapıldığı ve şirketlerin  son endişe ve korkularının da giderildiği kaydedildi. 

Fileleftheros BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 7 Mayıs’ta gerçekleşen görüşmesinin ardından dün de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiğini yazdı.
 

“BARIŞ GÜCÜ’ÜN KALMASI ELZEM”
Habere göre Anastasiadis, BM Barış Gücü’nün görev süresinin ele alınacağı Haziran ayındaki Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini şikayet etti ve Barış Gücü’nün Ada’da kalmasının “elzem olduğu” iddiasında bulundu.

Görüşme sonrasında basının karşısına çıkan Sözcü Prodromos Prodromu, Spehar’ın müzakerelerin yeniden başlamasına dair yeni bir şey getirip getirmediği sorusuna karşılık, bu yöndeki çabanın Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute aracılığıyla sürdürüldüğünü hatırlattı. 

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Cep TelefonlarıRoamingHaberGündemKıbrısGüney Kıbrıs
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