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Tema park için çalışma başalıtılıyor

İsrail şirketi, “Ahna” (Düzce) bölgesine, 30 bin metre karelik bir alana tema parkı kurmayı amaçlıyor..

28 Ocak 2018 Pazar 17:15
Tema park için çalışma başalıtılıyor
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 İsrail “PNA Krokodailpark” şirketinin, Nil timsahlarından ve diğer egzotik hayvan ve kuşlardan oluşacak  tema parkı kurmak amacıyla “Ahna” (Düzce) ile Ay.Kendea Manastırı arasındaki bölgede arazi satın almayı ileriye götürdüğü belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, İsrail şirketinin, “Ahna” (Düzce) bölgesine, 30 bin metre karelik bir alana tema parkı kurmayı amaçladığını yazdı. 

Söz konusu şirketin, gazetenin ifadesiyle “işgal altındaki Ahna (Düzce)” ile Ay.Kandea Manastırı arasında arazi almayı ileriye götürdüğünü belirtti.

Habere göre PNA Krokodailpark şirketi Genel Müdürü Floros Çangaris ve İcra Müdürü Kostas Konstantinu konu hakkında gazeteye açıklamalarda bulundular.

Çangaris ve Konstantinu, “Ahna İhtiyar Heyeti’nin” tema parkına ilişkin talebi onayladığını, ayrıca amaçlarının çiftlik kurmak değil tema parkı yaratmak olduğuna dikkati çekti.  

Şirket yetkilileri, herhangi bir timsahın kaçması durumuna ilişkin olarak ise güvenlik kafeslerinin ve parkı çevreleyecek duvarların ötesinde, her timsahın mikroçip taşıyacağını da belirttiler. 

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