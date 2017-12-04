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Temaslarda bulunacak, ayine katılacak

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, bir dizi temasta bulunmak amacıyla dün, Londra’ya gittiği bildirildi.

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:20
Temaslarda bulunacak, ayine katılacak
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Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, bir dizi temasta bulunmak amacıyla dün, Londra’ya gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Şilluris’in Londra temasları çerçevesinde İngiltere Başbakan Vekili Damian Green, İngiltere Başpiskoposu Grigorios, İngiltere’nin AB’den çıkışı konularıyla ilgili meclis grubu yetkilisi Hilary Ben, bazı Commonwealth yetkilileri ve parti temsilcileriyle bir araya geleceğini yazdı.

Haberde, Şilluris’in, Pazar günü de Kuzey Londra’daki “Ay.Pandon Kilisesi”nde düzenlenecek olan ayine katılacağı ve akabinde adaya döneceği ifade edildi.

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