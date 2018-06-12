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Temaslarda bulunacak, fuara katılacak

Rum Savunma Bakanı Angelidis Paris’te bir dizi temasta bulunacak...

12 Haziran 2018 Salı 11:27
Temaslarda bulunacak, fuara katılacak

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bir dizi temasta bulunmak üzere Paris’e gittiği bildirildi.

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Fileleftheros gazetesi, Angelidis’in temasları çerçevesinde Fransız mevkidaşı Florence Parly ile görüşeceğini ve “EUROSATORY” Askeri Fuarı’na katılacağını yazdı.

Habere göre Angelidis, Fransa Meclisi Savunma Komitesi üyeleri ve “Fransa-Kıbrıs Dostluk Grubu” temsilcileriyle de bir araya gelecek.

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