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Temel İhtiyaç Malzemelerinde Bir Ayda Yüzde 80 Artış

Rum Tüketicileri Koruma Derneği, Güney Kıbrıs’ta temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında son bir ay içerisinde yüzde 80 artış meydana geldiğini açıkladı.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:14
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Temel İhtiyaç Malzemelerinde Bir Ayda Yüzde 80 Artış

Haravgi gazetesi, Rum Tüketicileri Koruma Derneği tarafından dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki temel ihtiyaç ürünlerine son bir ay içerisinde ortalama yüzde 80 zam geldiğini duyurduğunu aktardı.

Açıklamada, enflasyon sepetinde yer alan 168 üründen 128’ine zam geldiği, elektrik ve yakıt zamları sonrasında yeni zamların da gelmesinin beklendiği belirtildi.

Haberde, pirinç ve bakliyatta bazı ürünlerde yüzde 16,3, un, şeker ve yumurtada yüzde 14,4 ve sebzelerde ise 5 üründen 3’ünde yüzde 10,3’e varan artışlar yaşandığı belirtilirken, artış gerçekleşen ürünlere ayrıntısıyla yer verildi.

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