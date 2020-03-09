Test sonucu pozitif çıktı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yiannou, Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 2 koronavirüs vakası hakkında açıklama yaptı.

Güney Kıbrıs’ta 42 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve bunlardan ikisinin test sonucunun pozitif çıktığını bildiren Rum Bakan, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkan kişilerden birinin 25 yaşında erkek olduğunu ve 26 Şubat’ta Milano’dan geldiğini belirten Bakan, diğer şahsın ise 64 yaşında bir erkek olduğunu ve 3 Mart’ta İngiltere’den Güney Kıbrıs’a geldiğini söyledi.

Koronavirüs taşıyan iki şahsın da Kıbrıslı Rum olduğu öğrenilirken, koronavirüs taşıyan 64 yaşındaki şahsın doktor olabileceği söylendi.

Rum Sağlık Bakanı ayrıca yüksek riskli ülkelerden gelen vatandaşlarına çağrıda bulundu ve hastaneye gidip test yapmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak : Kıbrıs Postası