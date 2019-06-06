Tıbbi hint keneviri üretilmesine ilişkin yasa, uygulanmaya başlıyor

Güney Kıbrıs’ta, tıbbi amaçlı hint keneviri üretilmesine ilişkin yasa, pratikte uygulanmaya başlıyor.
Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun,dün, Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, hintkeneviri üretim izni alacak kişilerin değerlendirilmesini üstlenecek Koordinasyon Komitesi’nin oluşturulması yönündeki önerisini kabul ettiğini yazdı.
Habere göre 7 üyeden, 1 sekreterden oluşacak olan Koordinasyon Komitesi, tıbbi hintkeneviri üretimi için izin almaya ilgi duyan kişilerin değerlendirilmesi görevini üstlenecek.
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