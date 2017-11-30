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Titina Loizidu Türkiye’den 2 bin Euro daha istiyor

Titina Loizidu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis müvekkilinin Türkiye’den yaklaşık 200 bin Euro daha alacağı olduğunu öne sürdü.

30 Kasım 2017 Perşembe 13:47
Titina Loizidu Türkiye’den 2 bin Euro daha istiyor
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Titina Loizidu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis müvekkilinin Türkiye’den yaklaşık 200 bin Euro daha alacağı olduğunu öne sürdü.

Fileleftheros ve Alihthia’nın haberine göre Türkiye’nin 5-7 Aralık’ta Strazburg’ta toplanacak Bakanlar Komitesi’ne geçen hafta belge göndererek Titina Loizidu, Timvios ve Aleksandru davalarıyla ilgili izlemenin sonlandırılması talebinde bulunması üzerine Dimitriadis de aynı merciye mektup göndererek, Loizidu’nun daha alacağı bulunduğunu iddia etti. 

Dimitriadis önceki gün gönderdiği mektupta “Loizidu davasında  29 Ocak 1987’den 22 Ocak 1990’a kadarki dönem için 195 bin 314 Euro alacağı bulunduğunu, Loizidu’nun buna ilaveten 13 bin 21 Euro’luk manevi tazminat ile birlikte faiz ve masraf ödemesi talep ettiğini” iletti. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Loizidu’yu haklı bulmasından sonra Türkiye’nin Loizidu’ya 1990-1998 dönemine dair “kullanım kaybı” tazminatı ödediğini kaydeden Dimitriadis  “1987-1990 dönemine dair alacağını tahsil edemediğini, bu nedenle bahse konu dönem için de kira bedeli talep ettiğini” savundu. 

Ahilleas Dimitriadis “Bu karmaşık meseleleri netleştirmek adına Bakanlar Konseyi’nin aralık ve mart ayındaki toplantılarına katılmaya hazır olduğunu” da iletti. 

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