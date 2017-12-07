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Tiyatro oyunu eşcinsel unsurlar içerdiği gerekçesiyle yasaklandı

“Kıbrıs Tiyatro Örgütü’nün” “Cock” isimli tiyatro oyununun “Sotira” kasabasındaki gösterimi, eşcinsel unsurlar içerdiği gerekçesiyle belediye meclis heyeti tarafından yasaklandı.

07 Aralık 2017 Perşembe 12:17
Tiyatro oyunu eşcinsel unsurlar içerdiği gerekçesiyle yasaklandı
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Politis ve diğer gazeteler, Mağusa bölgesine bağlı “Sotira” kasabasında sahneye konması beklenen “Kıbrıs Tiyatro Örgütü’nün” bir oyununun, eşcinsel içerik barındırdığı gerekçesiyle belediye meclisinin kararıyla yasaklandığını, yasağa Rum siyasiler ve sanat çevrelerinden büyük tepki geldiğini yazdılar.

Habere göre, söz konusu oyunun belediye tiyatrosunda sahneye konmasının yasaklanmasının ardından Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Kadis yaptığı açıklamada, “demokratik bir toplumda bu tür bir kararın kabul edilemez olduğunu” belirtti.

Gazete, eserin yönetmeni Kostas Silvestros ve oyuncuları yanında DİSİ ve AKEL partileri tarafından yapılan açıklamalarda da, “AB üyesi bir ülkenin hiçbir yerinde böyle bir yasaklamanın kabul edilemeyeceği, bu tür davranışların insanlara nefret ve korku aşılayacağı” yorumları yapıldığını aktardı.

Habere göre, söz konusu oyunun “Sotira” kasabasında yasaklanmasının ardından “Derinya Belediyesi” oyunun kendi belediyelerinde sahnelenmesi davetinde bulundu. Oyunun birkaç gün içerisinde sahne alması bekleniyor.

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