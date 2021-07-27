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Tokyo’da Bulunan Rum Olimpiyat Kafilesinde, İki Sporcu Pozitif Çıktı

Tokyo’da gerçekleştirilen olimpiyatlarda yer alan Kıbrıs Rum kafilesindeki iki sporcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı haber verildi.

27 Temmuz 2021 Salı 12:06
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Tokyo’da Bulunan Rum Olimpiyat Kafilesinde, İki Sporcu Pozitif Çıktı

Alithia gazetesi, Tokyo’daki olimpiyat oyunlarına katılan Rum kafilesinin başkanı Andreas Theofilaktu’nun, Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, iki sporcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve bu kişilerin bisiklet sporcusu Andri Hristoforu ile yine sporcu olan eşi Marios Anastasiadis olduğunu ifade etti.

İki Rum sporcunun Tokyo’daki bir otele götürüldüklerini ve burada 10 gün karantinada kalacaklarını yazan gazete, sporcuların normalde bugün Güney Kıbrıs’a dönmek için yola çıkacaklarını ancak koronavirüse yakalanmalarının planları değiştirdiğini belirtti.
Sporcuların, olimpiyat oyunları çerçevesinde, spor faaliyetlerini tamamladıkları da belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TokyoOlimpiyatKoronavirüs
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