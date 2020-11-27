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Toplam vaka sayısı 10 bine yaklaşan Güney'de bugün yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta 25 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs ile mücadelede alınacak yeni önlemler konusunda gelişme kaydedilememiş, gözler yapılacak yeni toplantıya çevrilmişti. Alınacak tedbirlerin bugün açıklanması bekleniyor...

27 Kasım 2020 Cuma 09:26
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Toplam vaka sayısı 10 bine yaklaşan Güney'de bugün yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile epidemiyoloji grubu üyeleri arasında dün gerçekleştirilen toplantıda, Güney Kıbrıs’ta Koronavirüsle ilgili önlemlerin gevşetilmesi veya sıkılaştırılmasıyla ilgili kararların alınamadığı haber verildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, epidemiyoloji grubuyla yeni bir görüşme yaparak alınacak kararlar çerçevesinde ülke genelinde alınması gereken önlemleri bugün duyuracak.

Tüm senaryoların açıkta olduğunu ve nihai kararın vakaların gidişatına bağlı olacağını yazan Alithia gazetesi, açıklanacak olan önlemlerin muhtemelen Noel yortusu ve yeni yıla kadar olacağını belirtti.

Gazete, Limasol’da birçok vaka görülmeye devam ettiğini ve bunun baş ağrısı teşkil ettiğini de kaydetti.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 11 BİNE YAKLAŞTI

Kıbrıs genelinde toplam Koronavirüs 10 bin 750 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 9 bin 673 Koronavirüs vakası bulunuyor. Toplam ölüm sayısı 48...

KKTC’de toplam vaka sayısı 1077’ye ulaşırken, ölüm sayısı ise 5...

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