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TOTAL Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yaymak ve genişletmek istiyor

Fransız enerji şirketi TOTAL’in, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’deki faaliyetlerini yaymak ve genişletmek istediği bildirildi.

19 Haziran 2018 Salı 14:37
TOTAL Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yaymak ve genişletmek istiyor

Rum radyosu, TOTAL başkan yardımcılarından Stephane Mitchell’in bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü duyurdu.

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Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, TOTAL’in ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, TOTAL’in faaliyetlerini, çeşitli şekillerde yayma ve genişletme istediğini kaydetti. 

Bunları “hassas konular”  diye niteleyen ve detay vermek istemeyen Lakkotripis, “şirket, faaliyetlerini çeşitli yöntemlerle genişletmek istiyor” ifadesini kullandı. 

Lakkotripis, görüşmede 6’ncı parseldeki keşifler konusunun da masaya yatırıldığını söyledi; keşfedilen yatağın büyüklüğünün, boyutlarının saptanmasından sonra açıklanacağını kaydetti. Rum Bakan, TOTAL’in yatırım yapmaya hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde, Rum uzmanların da katılacağı teknik çalışmalar yapılacağını açıkladı.

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