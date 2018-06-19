Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94432
ALTIN
194.493
DOLAR
4.7482
STERLİN
6.2528
EURO
5.4862
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
banner34

Total yetkilisi kısa süre içerisinde ikinci kez Anastasiadis'le görüşecek

Fransız “Total” şirketinin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgesinden sorumlu başkanı Stephane Michel bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek.

19 Haziran 2018 Salı 13:57
Total yetkilisi kısa süre içerisinde ikinci kez Anastasiadis'le görüşecek

banner39
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) faaliyet gösteren “Total” şirketinin başkanlarından biri olan Stephane Michel’in bir ay içerisinde ikinci kez Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini yazdılar.

Gazete, Michel’in bugün Anastasiadis’le yapacağı görüşmede, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki varlığını arttırma girişimleri bulunan Total şirketinin ENI’yle 8inci parselde ortaklaşa yürütecekleri çalışmalar ve doğal gaz aramalarına ilişkin diğer konuların ele alınacağını belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOTAL Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yaymak ve genişletmek istiyor
TOTAL Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini yaymak ve genişletmek istiyor
Noratlas Uçağı Güney Kıbrıs’ta
Noratlas Uçağı Güney Kıbrıs’ta
Lillikas Avusturya büyükelçisiyle görüştü
Lillikas Avusturya büyükelçisiyle görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim