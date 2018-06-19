Gazete, Michel’in bugün Anastasiadis’le yapacağı görüşmede, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki varlığını arttırma girişimleri bulunan Total şirketinin ENI’yle 8inci parselde ortaklaşa yürütecekleri çalışmalar ve doğal gaz aramalarına ilişkin diğer konuların ele alınacağını belirtti.
Total yetkilisi kısa süre içerisinde ikinci kez Anastasiadis'le görüşecek
Fransız “Total” şirketinin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgesinden sorumlu başkanı Stephane Michel bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek.
19 Haziran 2018 Salı 13:57