Troccaz: "Kıbrıs'ın rolü stratejik öneme sahiptir"

Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Rene Troccaz, “Kıbrıs”ın bölgede oynadığı rolün önemli olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Troccaz’ın, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu’na (RIK) yapmış olduğu açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, Troccaz, “Kıbrıs”ın bölgede oynadığı rolün önemine dikkat çekerken, iki ülke arasında özellikle savunma alanında gelişen ikili ilişkiler üzerinde durdu.

Troccaz, “Zigi” (Terazi) deniz üssünün yükseltilmesine ilişkin uzmanların geldiğini belirtirken, söz konusu deniz üssünün, demirleyecek alan isteyen Fransız savaş gemileri için önemli olduğunu söyledi.

Fransız gemilerinin bölgede ve Kıbrıs’ta Rum silahlı kuvvetleriyle mutlak işbirliği içerisinde bulunduklarını kaydeden Fransız Büyükelçi, doğal gaza ilişkin araştırmaların içerisinde olan ülkesinin bölgede çıkarları bulunduğunu belirtti.

Fransız Büyükelçi, ülkesi için Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği yeni savunma paktı “PESCO’”ya dahil olmasıyla gelişen rolünün, stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.