Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı

Trodos Dağları Bölgesinde Altın Rezervi Bulundu

banner102

Merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan “Venus Minerals” adlı şirketin, Trodos Dağları bölgesindeki “Kokkinoya” rezervinde yaptığı araştırmalarda altın madenine ulaştığını açıkladığı bildirildi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:38
304 Okunma
Trodos Dağları Bölgesinde Altın Rezervi Bulundu

Alithia gazetesi, şirketin yürüttüğü “Magellan Project” adlı çalışma kapsamındaki araştırmalarında, bölgede “yüksek bakır ve altın konsantrasyonuna” rastlandığının ve bunun da, daha önceki sondajların sonuçlarını teyit ettiğinin açıklandığını yazdı.
Gazete, bu sonuçların ilk sondajın sonuçları olduğunu ve kalan sekiz sondajın sonuçlarının da ilerleyen haftalarda açıklanacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Trodos DağlarıAltın Rezervi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Aşı Olmayanlar İçin Hayat Zorlaşıyor
Güney Kıbrıs’ta Aşı Olmayanlar İçin Hayat Zorlaşıyor
2 Kilo Kokain Ele Geçirildi
2 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Onufriu: Doğalgaz Kaynaklarımız Dünya Genelinde Rekabet Edilebilir Durumda
Onufriu: Doğalgaz Kaynaklarımız Dünya Genelinde Rekabet Edilebilir Durumda
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim