Trodos’a kar yağması bekleniyor

Rum Meteoroloji Dairesi bugün saat 16:00'ya kadar geçerli olacak sarı hava durumu uyarısı yayınladı.

Cyprus Mail’de yayınlanan habere göre, bazı yerlerde 50 mm'ye ulaşacak yağışlarla birlikte fırtınaların ve yağmurun tüm adayı etkileyeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağış, altı saat kadar sürebilir.

Ada genelinde dolu yağması beklenirken, kışın ilk karı, Trodos’a yağabilir.

Yağışlı havanın Salı ve Çarşamba günü devam etmesi, Çarşamba günü öğleden sonra havanın yağışlı havanın etkisini yitirmesi bekleniyor.