Trump'ın eski menajerinin davası devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort aleyhinde ABD’de yürütülen vergi kaçırma ve kara para aklama davasındaki soruşturmada Güney Kıbrıs’ın adının sıkça geçtiği belirtildi.
Gazete, Manafort’un 30 milyon dolardan fazla parayı aklamakla suçlandığını, dava dosyasında Güney Kıbrıs’ın adının ise, 10 milyon doları aşan bir meblağın yatırılmasında geçtiğini vurguladı.
Manafort ve ortaklarının, 2007-2011 yılları arasında Güney Kıbrıs’ta on bir şirket açtıkları da haberde vurgulandı.