Tüm işaretler onu gösteriyor!

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Rum Yönetimi eski başkanlarından birinin, yurt dışındaki bir görev için 48 bin 87 Euro avans aldığı ve geri ödeme yapmadığı belirtildi. 

29 Aralık 2017 Cuma 12:23
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Rum Yönetimi eski başkanlarından birinin, yurt dışındaki bir görev için 48 bin 87 Euro avans aldığı ve geri ödeme yapmadığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, bu konunun, Rum Sayıştay Odisseas Mihailidis’in raporunda gündeme geldiğini yazdı. 

Raporda işaret edilenin hangi  Rum Yönetimi eski başkanı olduğu konusunda, hayatta olan iki adayın bulunduğunu yazan gazete, bunların, Yorgos Vasiliu ve Dimitris Hristofyas olduğunu belirtti. 

Gazete olarak kendilerinin Yorgos Vasiliu ile irtibata geçtiklerini ve Vasiliu’dan, konunun kendileriyle alakalı olmadığı teyidini aldıklarını yazdı. 

Gazete, Hristofyas ile bağlantıya geçemediklerini ancak Vasiliu’nun bürosundan, konunun Hristofyas ile ilgili olduğunun ortaya çıktığını da belirtti. 

Habere göre Sayıştay raporunda, geri ödemesi yapılmayan söz konusu harcamanın,  2000 yılında, başkanın, Londra’da kalmasıyla ilgili olduğuna işaret edilirken, bunun, başkanlık görev süresinin haricinde olduğuna da dikkat çekildi.  
 

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