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'Tüm Kıbrıslılılar hak sahibi' ifadesi Güney'i karıştırdı

BM Genel Sekreteri Guterres’in rapor taslağının ardından Anastasiadis’e eleştiri yağdı...

11 Ocak 2018 Perşembe 11:30
'Tüm Kıbrıslılılar hak sahibi' ifadesi Güney'i karıştırdı
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Bazı Rum siyasiler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’yle ilgili hazırladığı rapor taslağını yorumlayarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştiri yöneltti. 

Fileleftheros gazetesine göre, DİKO Başkanı ve Rum Başkanlık adayı Nikolas Papadopulos’un seçim kurmaylığından yapılan açıklamada, rapora ilişkin hoşnutsuzluk dile getirildi. 

Anastasiadis’in, yaptığı açıklamalarla uluslararası toplumu yanlış sonuçlara götürdüğünü belirten Kurmaylık, rapor taslağında doğalgaz konusunda “Tüm Kıbrıslılar ve bununla ilgilenen bölgedeki tarafların yararına daha derin bir işbirliği yaratılması gerektiği” ve “Her bir tarafın, gerilimlerin olmaması için güçlü çaba göstermesi gerektiğine” dair ifadelerin olduğuna işaret ederek, kafalarda birçok soru işaretlerinin olduğunu belirtti. 

İlk olarak “İlgilenen taraflar” ifadesine dikkat çeken Kurmaylık, ikinci olarak da, Güney Kıbrıs’ın “yasal olarak egemenlik haklarını uygulamasının”, Türkiye’nin sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki “kışkırtıcı faaliyetleri ve tehditleriyle” eşit tutulduğunu iddia etti. 

Rum Başkan adayı Stavros Malas ise, Kıbrıs sorununun içerisinde bulunduğu bu zor aşamada, ne tehlikeli sözde yeni stratejiler, ne de Türkiye’yi suçlarından arındıracak sözden caymalar, çelişkiler ve üstünkörülüklerin olması gerektiğini belirtti. 

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’in, Guterres’in önerilerini kabul etmek yerine şartlar ve önkoşullar koymaya devam ettiğini söyledi. 

Rapor taslağının AKEL’i haklı çıkardığını, Anastasiadis’i de zora soktuğunu söyleyen Kiprianu, doğalgaz konusunda ise doğal kaynakların federal yetki zemininde olduğuna dair Hrisofyas-Talat anlaşmasına gönderme yaprak, AKEL’in her zaman bunu desteklediğini belirtti. 

Guterres, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresinin altı ay daha uzatılmasını önerdiği raporu önceki gün gayri resmi olarak Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtmıştı. 
 

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