Tüm turlarda Anastasiadis ilk sırada

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankette, Rum Başkanlık seçimlerinde, adaylardan Nikos Anastasiadis’in ilk sıradaki konumunu koruduğu gözlemlenirken, Stavros Malas’ın ilk kez Nikolas Papadopulos’u geçtiği kaydedildi.



Politis gazetesi, Noverna şirketinin 20 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 18 yaş üstü 805 kişiyle yaptığı ankete yer verdi.



Ankete göre birinci turda Anastasiadis’in yüzde 30,4 oranıyla ilk sırada olduğunu kaydeden gazete, yüzde 17,8 oranıyla Malas’ın, yüzde 13,8 oranına sahip olan Papadopulos’u ilk kez geçtiği, hatta araya büyük bir mesafe koyduğunu aktardı.



Gazete, Malas’ın Papadopulos’u geçmesinin, AKEL’in kendi içerisindeki güç birliğini kuvvetlendirmesinden ve Papadopulos’a destek verecek partilerin güç birliğinde sorunların olmasından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.



Ankete göre ELAM’ın adayı Hristos Hristu’nun, partinin milletvekilliği seçimlerinde aldığı oranı aşarak, yüzde 3,3’lük orana sahip olduğunu kaydeden gazete, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas’ın ise yüzde 2,1’lik oranla ELAM’ın adayının gerisinde kaldığını belirtti.



Öte yandan kararsızların oranının yüzde 15,9 olduğunu kaydeden gazete, yüzde 8,1’lik bir dilimin de oy vermeye gitmeyeceğini söylediğini aktardı.



İkinci tura Anastasiadis ile Papadopulos’un kalması durumunda ilk sırayı yüzde 37,3 ile Anastasiadis’in aldığını kaydeden gazete, Papadopulos’un ise yüzde 26,7’lik oranda kaldığını aktardı.



İkinci tura Anastasiadis ile Malas’ın kalması durumunda ise Anastasiadis’in yüzde 39,2, Malas’ın ise yüzde 26,6’lık oranlara sahip olduğunu aktaran gazete, ikinci turda pek olası görülmese de Papadopulos ile Malas’ın karşı karşıya kalması durumunda Papadopulos’un yüzde 30, Malas’ın ise yüzde 25,7 oranına sahip olduğunu aktardı.