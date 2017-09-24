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Turistler otel engeline takılacak!

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Ada’ya Güney Kıbrıs’tan giriş yapan ve KKTC’de kalacağını beyan eden turistlerin, Rum malı oldukları gerekçesiyle konaklamalarını “yasakladığı” otellerin listesi açıklandı...

24 Eylül 2017 Pazar 15:22
Turistler otel engeline takılacak!

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Ada’ya Güney Kıbrıs’tan giriş yapan ve KKTC’de kalacağını beyan eden turistlerin, Rum malı oldukları gerekçesiyle konaklamalarını “yasakladığı” otellerin listesi açıklandı.

Haftalık Kathimerini İsrailli bir grup turistin, KKTC’ye gelerek sözde “Rum göçmenlere ait” otellerde kalacakları gerekçesiyle Güney Kıbrıs’a girişlerinin ilk önce yasaklanması (daha sonra İsrail Büyükelçiliği’nin devreye girmesi ile yasak kaldırıldı) ile gündeme gelen “emirnamenin” Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından, vukuattan üç ay önce ilgili birimlere gönderildiğini yazdı.

Gazete emirname ile Güney Kıbrıs’a gidişinde KKTC’de konaklayacağını beyan eden üçüncü ülke vatandaşlarının Güney Kıbrıs’a girişlerinin yasaklandığını, AB üyesi ülke vatandaşların ise Güney’e girişlerine izin verilmekle birlikte, KKTC’de konaklayacaklarını beyan etmişler ise, gelecekleri yerde Rum yönetimi yasalarının uygulanmadığı ve ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardım edilemeyeceği “bilgisi” verildiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın KKTC sınırında yapılan denetimlerden edinilen verilere dayanarak, her yıl Ada’ya Güney’den giriş yapıp KKTC’yi ziyaret eden turist sayısının 250 bin olduğunu yazan gazete “Rum malı” olduğu gerekçesiyle Rum Dışişleri Bakanlığı’nın 206 otel ve turistik tesisin isimlerinin yer aldığı “yasaklılar listesinin” fotokopilerini de yayınladı.

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