Künye
Kıbrıs 39
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı

Turistlerin Hızlı Testlerini Oteller Ödeyecek

Rum Otelciler Birliği PASİKSE’nin, turistlere bedava hızlı test yapılmasının sorumluluğunu üstlenmeye karar verdiği haber verildi.

06 Ağustos 2021 Cuma 12:38
50 Okunma
Turistlerin Hızlı Testlerini Oteller Ödeyecek

PASİKSE’nin, Rum Sağlık Bakanlığının son kararnamesinde yer alan önlemle ilgili olumsuz sonuçları azaltmak için, turistlere bedava hızlı test yapılmasının sorumluluğunu üstlenmeye karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, bahse konu önlemin, aşısız turistlerin Güney Kıbrıs’ta 7 gün kalmalarının ardından Safe Pass ibraz etmelerini öngördüğünü anımsattı.
Bu önlemin geçtiğimiz Pazar gününden bu yana uygulamaya konduğunu yazan gazete, bunun, Güney Kıbrıs’a gelen yabancı ziyaretçilerin Cyprus Flight Pass kullanmasıyla ilgili önlemin yerine geçtiğini belirtti.
PASİKSE Genel Müdürü Filokipros Rusunidis de açıklamasında, turistlerin sıkıntı yaşamaması için sorunun çözülmeye çalışıldığını ve turistlerin adada yedi gün kalmalarının ardından kendilerine bedava hızlı test yapılması imkanı sağlanacağını sözlerine ekledi.
GÜNEY KIBRIS İNGİLTERE’NİN TURUNCU LİSTESİNDE
Gazete aynı haberinin içerisinde, İngiliz hükümeti tarafından yayımlanan yenilenmiş listeye göre Güney Kıbrıs’ın İngiltere’nin turuncu listesinde kalmaya devam ettiğini de yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Rum Otelciler Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Dedeye Cinsel Saldırı ve İstirmar Cezası
2 Dedeye Cinsel Saldırı ve İstirmar Cezası
KKTC’de Demirlediği İçin Güney’de Tutuklandı
KKTC’de Demirlediği İçin Güney’de Tutuklandı
Delta Varyantı Yoğun Bakımları Dolduruyor
Delta Varyantı Yoğun Bakımları Dolduruyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim