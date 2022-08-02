Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
3 kadın hırsızlıktan tutuklandı!
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Cinayetten aranan zanlı KKTC'de yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu

Turizm gelirlerinde artış!

Güney Kıbrıs’ın turizm gelirlerinde geçen yıla oranla bu yıl artış olduğu belirtildi.

02 Ağustos 2022 Salı 10:34
25 Okunma
Turizm gelirlerinde artış!
banner48

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’taki turizm gelirlerinin, Rusya pazarı eksikliğine karşın artış gösterdiğini, 2022 yılının ilk beş ayında gelirlerin yarım milyar Euro’yu geçtiğini yazdı.

Gazete seyahat acentelerinin araştırmasına dayanarak Cystat’ın dün yayımladığı veriler ışığında yıllık artışın yüzde 341 olduğunu belirtti.

2019 yılındaki turizm gelirlerinin ilk beş ayda 100 milyon Euro olduğuna dikkati çeken gazete Mayıs 2022’de turizm gelirlerinin, 76.7 milyon Euro olan Mayıs 2021’e göre,  221 milyon Euro olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca turist sayılarına da yer verirken Haziran 2022’de turist sayısının 372 bin 324; 2021’de ise bu rakamın 184 bin 159 olduğunu yazdı.

-Hane halkı borcu

Politis gazetesi Güney Kıbrıs’ta hane halkı ve işletmelerin 2022 yılının ilk üç ayındaki borcunun 56.2 milyar Euro olduğunu yazdı.

Habere göre hane halkının, 2022’nin ilk üç ayındaki borcu ise 20.2 milyar Euro olarak kaydedildi.

Finansal olmayan şirketlerin  borcu ise Mart 2022 sonu itibarıyla 36 milyar Euro şeklinde yer aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maymun çiçeği aşılarının Ağustos sonuna doğru Güney Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor
Maymun çiçeği aşılarının Ağustos sonuna doğru Güney Kıbrıs'a gelmesi bekleniyor
Gözünün önünde arabasını kundakladılar
Gözünün önünde arabasını kundakladılar
Baltalı bıçaklı saldırı
Baltalı bıçaklı saldırı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim