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Turizmde Rusya pazarından olumlu mesajlar

Güney Kıbrıs ile Rusya arasında havayolu bağlantısı kurulması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

20 Haziran 2021 Pazar 13:05
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Turizmde Rusya pazarından olumlu mesajlar

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos, Twitter’daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Güney Kıbrıs arasındaki havayolu bağlantısının 28 Haziran’dan itibaren düzeleceğini ifade etti.

Karusos, bu kararla birlikte Güney Kıbrıs’ın iyi epidemiyolojik durumu yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, Turizm Müsteşarlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın koordineli faaliyetlerinin teyit edildiğini de dile getirdi.

Gazete, Karusos’un atıfta bulunduğu uçuşların, Rusya’dan turistlerin geldiği charter seferler olup olmadığının belirtilmemiş olmasına rağmen, bunun olumlu bir gelişmeden ibaret olduğunu ekledi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta bugünlerde kutlanan 3 günlük Kataklismos yortusunun otelciler açısından olumlu geçmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Rumların çoğunluğunun bugünlerde geleneksel olarak sahil bölgelerine gittiklerini belirtti.

Gazete, Rum otel sahiplerinin turizm sezonunun kaybedilmemesi için, İngiliz pazarının açılmasını ve Rusya’dan charter uçuşların başlamasına yeşil ışık yakılmasını beklediklerini de ekledi.

Anahtar Kelimeler:
TurizmGüney KıbrısRusya
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