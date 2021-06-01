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Turizmdeki Gelir Kaybı 2,7 Milyar Euro’dan Fazla

Güney Kıbrıs’ta yaz turizmi döneminin, bugün 2,7 milyar Euro’dan fazla gelir kaybı, öte yandan bundan sonra ne olacağına ilişkin büyük bir belirsizlikle başlayacağı kaydedildi.

01 Haziran 2021 Salı 12:03
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Turizmdeki Gelir Kaybı 2,7 Milyar Euro’dan Fazla

Haberinde Rum İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere yer veren Haravgi gazetesi, koronavirüsle ilgili ilk karantinanın uygulamaya konduğu 2020 yılının Mart ayından 2021 yılının Mart ayına kadar Güney Kıbrıs’a varışlarda 3 buçuk milyonluk bir azalma yaşandığını, öte yandan varışların azalmasından ötürü 2,32 milyar Euro da gelir kaybı yaşandığını vurguladı.

2019-20 yaz döneminde Güney Kıbrıs’a varışların sayısının 3 milyon 865 bin 858 olduğunu, öte yandan bu rakamın geçen yıl ise yalnızca 402 bin 800 olduğuna dikkat çeken gazete, bu yılın Nisan ve Mayıs ayında da 450 bin Euro’luk gelir kaybı daha yaşandığının düşünüldüğünde, zararın 2,7 milyar Euro’dan fazla olduğunu belirtti.

Gazete bu yılın ilk 3 ayında turizmden 14,6 milyon Euro gelir elde edildiğini ve bu rakamın bir önceki yılın aynı döneminde ise 115,3 milyon Euro olduğunu belirtti.

Öte yandan manzaranın puslu olduğunu, çünkü İsrail hariç Güney Kıbrıs’la ilgili geriye kalan tüm önemli turizm piyasalarının turuncu (İngiltere) veya kırmızı (Rusya) kategoride bulunduklarını kaydeden gazete, önümüzdeki günlerde durumun gerek Güney Kıbrıs, gerek de turizm piyasalarında iyileşmemesi durumunda bu yılki yaz döneminin de kaçırılması tehlikesi bulunduğunu ifade etti.

Gazete, Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarlığından bir heyetin bu sebepten dolayı, turizmin yeniden başlaması amacıyla temaslarda bulunmak için önümüzdeki günlerde Londra ve Moskova’ya gideceğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısYaz TurizmiTurizm
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