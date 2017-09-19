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Turizmin en iyi yılı

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında turizm alanında yeni bir rekora imza atıldığı haber verildi.

19 Eylül 2017 Salı 11:38
Turizmin en iyi yılı

Güney Kıbrıs’ta Ağustos ayında turizm alanında yeni bir rekora imza atıldığı haber verildi.

Alithia gazetesi, Haziran ve Temmuz aylarında turist seyahatleriyle rekorlar kırılırken, aynı durumun Ağustos ayı için de geçerli olduğunun açıklandığını yazdı.

Gazete bu durumda 2017 yılı yaz döneminin turizm açısından ülke tarihindeki en iyi yıl olduğunu belirtti.

Ağustos ayı turist akışına bakılacak olursa, yıllık bazda yüzde 14,2’lik bir artış olduğunu kaydeden gazete, 2016 Ağustos ayında Güney Kıbrıs 458 bin 645 turist ağırlarken, bu yıl 523 bin 651 turist ağırlandığını aktardı.

Gazete 2017 yılı Ağustos ayında yaşanan artışın Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar Ağustos ayları içerisinde görülen en yüksek artış olduğuna işaret etti.

2017 Ocak-Ağustos ayları arasını kapsayan dönemde yine bir rekora imza atılarak Güney Kıbrıs’ı 2 milyon 517 bin 887 turistin ziyaret ettiğini aktaran gazete, 2016 yılında aynı dönemde bu sayının 2 milyon 196 bin 17 olduğunu belirtti.

RYANAIR’IN İPTAL ETTİĞİ UÇUŞLAR ŞİMDİLİK GÜNEY KIBRIS’I ETKİLEMİYOR

Öte yandan gazete bir başka haberinde, Ryanair şirketinin şimdiye kadar iptal ettiği uçuşların Güney Kıbrıs’ı etkilemediğini yazdı.

Gazete, Cuma günü açıklama yapan şirketin, önümüzdeki altı hafta içerisinde 40-50 uçuşunu iptal edeceğini duyurduğunu kaydetti.

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Son Güncelleme: 19.09.2017 11:51
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