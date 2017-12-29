Türk gemileri hala bölgede dolanıyor

Saipem 12000 isimli sondaj gemisinin, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”deki 6’ncı parselde, “Kalypso” hedefinde ENI ve TOTAL şirketleri hesabına sondaja hazırlandığı ve sondaja büyük olasılıkla yarın başlayacağı haber verildi.

Sondajın ilk aşaması için gereken ekipmanın ve personelin Saipem 12000’e taşınması için 3 destek gemisi ile bu sondaj çalışmasına katkı koyan Inear şirketine ait AW 139 tipi iki helikopterin son 24 saattir Limasol hava ve deniz limanları ile sondaj gemisi arasında mekik dokuduğu haber verildi.

Rum gazeteleri, bu hazırlıklar devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerin bölgede dolaştığını; Saipem 12000 için ilan edilen 500 metre çapındaki güvenlik alanını ihlal etmeyip gerginliğe yol açacak herhangi bir eylemde bulunmadığını aktardı.

Fileleftheros “Tekrarlanan Sahne… Türkler Kıbrıs MEB’i İçerisinde İzliyor ve Meydan Okuyor… Şirketler Sorunsuz Devam Ediyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, en az üç Türk gemisinin Kıbrıs’ın güneyi ile sondaj gemisinin bulunduğu alan içerisinde, “hiçbir taciz veya olay çıkarmadan dolaştığına dikkat çekti. Türkiye’nin, daha önceki sondaj çalışmaları sırasında da benzer davranışta bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin dün Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisini bölgeye göndereceğini, basın aracılığıyla açıkladığını ancak detay vermediğini yazan gazete, Barbaros’un, Salı akşamı Silifke Limanı’ndan çıktığını ancak Saipem 12000’e destek verecek gemilerin Limasol Limanı’ndan çıkış yapmasıyla birlikte (Barbaros’un) yoluna devam etmeyip geri döndüğünü yazdı.

Gazete, Türkiye’nin Barbaros için herhangi bir navteks ilan etmediğini ancak önümüzdeki günlerde bölgede görülmesinin beklendiğini kaydetti, ikinci modern sismografi gemisinin ise şu anda Karadeniz’de bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin satın aldığı Deepsea Metro II isimli sondaj platformunun ise şu anda İstanbul’a gitmek üzere Ege denizinde, Boğazlar’a doğru seyrettiğini de ekledi.

Rum yönetiminin Türkiye ile siyasi düzeyde çatışmaya girmekten kaçındığını çünkü “Türkiye’nin, Rum yönetimini korkutarak doğal gaz ile ilgili çalışmalarını durdurmasını sağlamak ve müdahil şirketlerin, hazırlandıkları sondaj programlarını ertelemelerini sağlamaya çalıştığı” iddiasında bulunan gazete “Türkiye’nin Ege’de yaptığı gibi Doğu Akdeniz’de de gri bölgeler oluşturmaya çalıştığını” savundu.

HRİSTODULİDİS: "HEDEF YARIN YA DA BİR SONRAKİ GÜN BAŞLAMAK"

Habere göre, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Rum yönetiminin enerji projelerini, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren şirketlerle işbirliği içerisinde ileri götürmekte olduğunu söyledi. Türkiye’nin, gerek kamuoyuna yönelik açıklamaları, gerek eylemleri ile Rum yönetiminin bölgedeki “egemenlik haklarını” şaibe altına sokan bir görüntü yaratmaya çalıştığını, bu açıklama ve eylemlerinin özellikle enerji planları uygulamaya konulduğunda arttığını” savundu.

Hristodulidis “Türkiye’ye en iyi cevap bütün enerji şirketlerinin Kıbrıs MEB’i içerisinde bulunmasıdır. Bu en büyük siyasi ve ekonomik güven oyu göstergesidir. Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarıyla ilgili şaibe yaratma oyununa katılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gazete, haberinin “Zor Sondaj Yarın Başlıyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise Saipem 12000 sondaj gemisine üç geminin destek vermekte olduğunu, biri güvenlik gerekçesiyle yanında beklerken diğer ikisinin (Vos Prime ve Vos Purpose) Limasol limanı ile sondaj gemisi arasında mekik dokuyarak sondajın ilk aşaması için gerekli teçhizatı taşıdığını yazdı.

Gazete, dün öğleden sonra da Inear’a ait Agusta Westlant 139 tipi iki helikopterin Larnaka havaalanından Saipem 12000’in helikopter pistine personel taşıdığını, sondaja yarın veya sonraki gün başlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Haberde, Türkiye’nin bölgede ilan ettiği son Navteks’in süresinin de dün bittiği, bugün itibarıyla bölge için yeni bir Navteks olmamasının önemli bir gelişme olduğu savunuldu.

“KALYPSO AFRODİT’TEN DAHA BÜYÜK”

Politis “Kalypso… Afrodit’ten Daha Büyük” başlıklı haberinde, olasılık yüzdesi 25-30 olarak gösterilen “en iyi senaryo” gerçekleşir ise Saipem 12000’in önümüzdeki günler içerisinde sondaja başlaması beklenen 6’ncı parseldeki “Kalypso” hedefindeki yatağın, 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağından (4,2 trilyon metreküp) daha büyük olacağını haber verdi.

Bu bilgiyi, ENI-TOTAL’in yaptığı üç boyutlu sismik araştırma sonuçlarını bilebilecek bir kaynaktan aldığını yazan gazete, buna rağmen Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün katıldığı bir programda “sepeti küçük tutuyoruz” dediğine dikkat çekti.

Haberde, Lakkotripis’in bu sözü, beklentileri fazla yükseltmemek ve kamuoyunda yeni bir hayal kırıklığı yaratmamak adına kullandığı kaydedildi.

Alithia ise “Türkiye: Kıbrıs MEB’inin Tamamını Bağladı… Etkileri Tahmin Edilemez Patlayıcı Boyutlar Oluşuyor… Türk Sondaj Gemisi ENI’nin 6’ncı Parseldeki (Kalypso) Sondaj Gemisinin Yanında Sondaj Yapacak” başlıklı manşet haberinde, Türkiye’nin “kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu” iddia etti ve Doğu Akdeniz’deki sondajlar meselesinin “bu nedenle patlayıcı boyutlar kazanacağını” öne sürdü.

Gazete yeni satın aldığı ve İstanbul’a doğru seyretmekte olan sondaj gemisine refakat eden savaş gemisi ile “Ege’de ihlallerde bulunduğunu” iddia ettiği Türkiye’nin çok sayıda Navteks yayımlayarak ENİ ile TOTAL’in önümüzdeki 48 saat içerisinde sondaja başlayacağı 6’ncı parsel de dahil, sözde “Kıbrıs MEB”inin neredeyse tamamını bağladığını iddia etti.

LAKKOTRİPİS: "TÜRK GEMİLERİ BÖLGEDE DOLANIYOR AMA TACİZ VE İHLAL YOK"

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı üç geminin bölgede serbest dolaştığını ancak herhangi bir taciz veya ihlalde bulunmadığını vurgulayan gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün “Türk tahriklerine odaklanmıyor, kendi enerji planlarımızı ileri götürüyoruz” dediğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis “Türk tarafının sıklıkla, gittikçe daha büyük bölgeleri kapsayan Navteks’ler ilan ettiğini görüyoruz” dedi ve özetle şunları savundu:

“Süresi bugün (dün) sona ermesi beklenen Navteks’i, 6’ncı parsel de dahil MEB’imizin tamamını kapsıyor. Bu, Saipem 12000 bölgede sabitlenmiş bulunduğundan, gemi seyirleri açısından büyük riskler taşır. Durumu soğukkanlılıkla izliyoruz. Tekrar ediyorum, en iyi cevap, enerji projelerimizi uygulamaya devam etmektir.”

Saipem 12000’in yarın veya sonraki gün başlayacağı sondaj çalışmasının yaklaşık 35 gün süreceğini, ardından sondaj gemisinin 3’üncü parsele geçeceğini söyleyen Lakkotripis, 2018’in ikinci yarısında da Exxen Mobil tarafından 10’uncu parselde iki sondaj daha yapılacağını söyledi.