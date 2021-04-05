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Türk Hackerden Siber Saldırı İddiası

Türk olduğu iddia edilen bir hackerin, Larnaka Havalimanı’nın elektronik sistemlerine ikinci kez siber saldırıda bulunduğu bildirildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:47
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Türk Hackerden Siber Saldırı İddiası

Fileleftheros gazetesi, Mart ayı sonunda Rum Savunma Bakanlığı’nın serverine başarısız siber saldırı gerçekleştiren “Türk hackerin”, cumartesi günü de Hermes Airport’un yönettiği Larnaka Havalimanı’nın serverine siber saldırıda bulunduğunu iddia etti. 

Gazete, Larnaka Havalimanı’nın elektronik sistemlerine yönelik siber saldırı girişiminin anlaşılması üzerine serverin diğer işletim sistemlerinden izole edildiğini savundu.

Larnaka Havalimanı’nın hayati önem taşıyan sistemleri ile havalimanının operasyonel olanaklarının saldırıdan etkilenmediği ileri sürülerek, olayın araştırıldığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Türk HackerSiber Saldırı
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