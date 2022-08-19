Türk keşif uçağının uçuşu Rum basının gündeminde

Alihia haberi “Türkler 6’ncı Parselle Flört Ediyor… ATR P-72 Keşif Uçağı ENI-TOTAL Konsorsiyumunun Saptadığı Noktanın Yakınında” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Türk keşif uçağının dün sabah çıktığı keşif uçuşunu, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 6’ncu parselinin Kuzey kesimi üzerinde gerçekleştirdiğini, uçağın hareketlerinin Rum ve Yunan makamları tarafından yakından takip edildiğini yazdı.

Haberde Türkiye’nin, ENI-TOTAL konsorsiyumu hesabına çalışan Tungsten Exploler sondaj gemisinin faaliyet gösterdiği noktanın, Mısır MEB’ine ait gördüğü için herhangi bir hak talebinde bulunmadığı Güney kısmında olduğu kaydedildi, keşif uçağının bu nokta üzerinde uçmadığı vurgulandı.

-“Rum kaynak: ihlal yok”

Politis ise dünkü keşif uçuşunda, Rum yönetiminin 5 deniz mil genişlik ve 3 bin metre yüksekliğindeki alan için yayımladığı NOTAM’ın ihlal edilmediğini, uçuşun 29 bin metre irtifada gerçekleştiğini “yetkili bir Rum kaynağa” dayanarak aktardı

Habere göre dün akşamüzeri KİPE’ye açıklama yapan “kaynak” keşif uçağının Eurocontrol’e verdiği uçuş planına uyduğunu ve “NOTAM”ı ihlal etmediğini söyledi.

Uçağın yine de “Lefkoşa FIR Hattı”nda uçtuğunu ve bunun bir “FIR ihlali olduğunu” savunan kaynak “ihlal” diye nitelediği durumun Ercan Havaalanı’na inip kalkan sivil uçaklar için de geçerli olduğunu iddia etti.

Fileleftheros haberi “Keşif Uçağı… İhlal Görmüyor” ve Haravgi “Türk Keşif Uçağı MEB’in 6’ncı Parseli Üzerinde Uçtu” başlığıyla duyurdu.