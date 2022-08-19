Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı

Türk keşif uçağının uçuşu Rum basının gündeminde

Rum gazeteleri Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait keşif uçağının Doğu Akdeniz’de görev uçuşu gerçekleştirmesini mercek altına aldı.

19 Ağustos 2022 Cuma 10:35
322 Okunma
Türk keşif uçağının uçuşu Rum basının gündeminde


Alihia haberi “Türkler 6’ncı Parselle Flört Ediyor… ATR P-72 Keşif Uçağı ENI-TOTAL Konsorsiyumunun Saptadığı Noktanın Yakınında” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Türk keşif uçağının dün sabah çıktığı keşif uçuşunu, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 6’ncu parselinin Kuzey kesimi üzerinde gerçekleştirdiğini, uçağın hareketlerinin Rum ve Yunan makamları tarafından yakından takip edildiğini yazdı.

Haberde Türkiye’nin, ENI-TOTAL konsorsiyumu hesabına çalışan Tungsten Exploler sondaj gemisinin faaliyet gösterdiği noktanın, Mısır MEB’ine ait gördüğü için herhangi bir hak talebinde bulunmadığı Güney kısmında olduğu kaydedildi, keşif uçağının bu nokta üzerinde uçmadığı vurgulandı.

-“Rum kaynak: ihlal yok”

Politis ise dünkü keşif uçuşunda, Rum yönetiminin 5 deniz mil genişlik ve 3 bin metre yüksekliğindeki alan için yayımladığı NOTAM’ın ihlal edilmediğini, uçuşun 29 bin metre irtifada gerçekleştiğini “yetkili bir Rum kaynağa” dayanarak aktardı

Habere göre dün akşamüzeri KİPE’ye açıklama yapan “kaynak” keşif uçağının Eurocontrol’e verdiği uçuş planına uyduğunu ve “NOTAM”ı ihlal etmediğini söyledi.

Uçağın yine de “Lefkoşa FIR Hattı”nda uçtuğunu ve bunun bir “FIR ihlali olduğunu” savunan kaynak “ihlal” diye nitelediği durumun Ercan Havaalanı’na inip kalkan sivil uçaklar için de geçerli olduğunu iddia etti.

Fileleftheros haberi “Keşif Uçağı… İhlal Görmüyor” ve Haravgi “Türk Keşif Uçağı MEB’in 6’ncı Parseli Üzerinde Uçtu” başlığıyla duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuyumcu atölyesinden 50 bin Euro’luk değerli taş, ziynet ve altın çalındı
Kuyumcu atölyesinden 50 bin Euro’luk değerli taş, ziynet ve altın çalındı
Yunanistan’daki dinleme skandalındaki Güney Kıbrıs bağlantısı
Yunanistan’daki dinleme skandalındaki Güney Kıbrıs bağlantısı
Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu Pazar günü başlıyor
Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu Pazar günü başlıyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim